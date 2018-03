Talar ut om Weinsteins övergrepp: ”Ett rovdjur”

BRYSSEL September 2017. Ronan Farrow ringde. Reportern på tidningen The New Yorker som ägnat åratal av sitt liv, både som journalist och som storebror, till att försöka förmå omvärlden att tro på lillasyster Dylan Farrows berättelse om hur deras berömde far, filmregissören Woody Allen, förgrep sig på henne då hon var liten.