Taklyft på Lunds domkyrka: "Ett jättejobb"

Tornen med sina pyramidformade, blytäckta tornspiror fick sin nuvarande utformning under en renovering i Helgo Zettervalls regi 1860-1880. Taken på dem lades om en bit in på 1900-talet, men har därefter bara lagats och lappats. Nu är det dags för takbyte.

Att sätta upp nya blytak är av miljöskäl inte aktuellt, i stället blir det rostfri plåt med beläggning av tenn. Vid renoveringen kommer de båda tornspirorna att lyftas av för att sedan renoveras i tillfälliga bygghyttor intill domkyrkan.