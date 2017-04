Taissa Farmiga spelar skräcknunna

Taissa Farmiga ska spela skräcknunna. Arkivbild. Foto: Richard Shotwell

Ett skräckuniversum har byggts upp kring spökjägarna Ed och Lorraine Warrens berättelser om spökerier de hävdar att de varit med om i verkligheten.

Filmen "Conjuring" om ett hemsökt hus var först ut, sedan kom "Annabelle" om en minst lika hemsökt docka. "Conjuring" har redan fått en uppföljare, "Annabelle 2" (regisserade av svensken David F Sandberg) har premiär i slutet av sommaren och nästa år är det dags för "The Nun" om en spökande nunna.

Nu är det klart att det blir Taissa Farmiga, som tidigare synts i Sofia Coppolas "The bling ring" som kommer att spela titelrollen, skriver Variety. Det är känt sedan tidigare att Demián Bichir från "Alien: Covenant" och "The hateful eight" kommer att spela en roll i filmen.