Taika Waititi regisserar "Thor 4"

Goda nyheter för alla som gillade den knasiga och lättsamma tonen i "Thor: Ragnarök" från 2017. Den nyzeeländske regissören Taika Waititi kommer skriva och regissera även nästa installation i sagan om Marvelhjälten Thor, enligt Hollywood Reporter.

I och med "Thor: Ragnarök" tog filmserien, med Chris Hemsworth i huvudrollen, en ny vändning. Taika Waititi tog humorn från sina tidigare alster som "What we do in the shadows" och "Hunt for the wilderpeople", och gjorde sin egen tolkning av superhjältegenren.