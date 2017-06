Tågtrafiken tillbaka på banan

En nedriven kontaktledning mellan Gnesta och Mölnbo, söder om Stockholm, skapade störningar i tågtrafiken från 13-tiden på onsdagen. Vid midnatt var felet avhjälpt, meddelar Trafikverket.

Förseningar och inställda avgångar präglade all södergående tågtrafik från Stockholm och de tåg som gick mot Oslo hela eftermiddagen och kvällen. Vissa tåg ställdes in, medan andra leddes om och fick längre restid. Även pendeltågen mellan Södertälje Syd och Gnesta försenades eller ställdes in, men började gå enligt tidtabell under kvällen.

Efter att problemet åtgärdats vid midnatt rullade all trafik normalt igen.

– Det ska inte påverka morgontrafiken. Det finns ingenting som säger det då felet är avklarat, säger Yasmine Boulechfar, pressinformatör på Trafikverket.