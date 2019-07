”Tågtrafiken går med miljarder i förlust”

Hans Sternlycke, vice ordförande Järnvägsfrämjandet, argumenterar i SvD 19/7 för att det skulle ekonomiskt ofördelaktigt att bygga elvägar och elektrifiera de stora godsflödena som går på våra vägar.

Argumentationen är märklig. Myndigheten Trafikanalys redovisade nyligen till regeringen att vägtrafiken kostar cirka 50 miljarder kronor per år och betalar in 90, det vill säga ger ett överskott till statskassan på cirka 40 miljarder kronor per år. Tågtrafiken kostar cirka 40 miljarder kronor och betalar in mindre än 2 miljarder kronor, det vill säga ger en förlust för statskassan på cirka 38 miljarder kronor. Det är alltså inga problem för vägtrafiken att själv finansiera utbyggda elvägar. Den relevanta frågan är snarare hur samhället långsiktigt ska ha råd att finansiera de enorma förluster som elvägarna på räls skapar.