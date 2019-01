Tågpasset Eurorail har kommit att bli något av en klassiker. 2019 har man valt att utöka från 28 till 31 länder. De tre nykomlingarna är Storbritannien, Makedonien och Litauen. Dessutom kommer en annan nyhet: nu kan man även båtluffa mellan 53 grekiska öar. Vad som tidigare var 28 grekiska destinationer har utökats med ytterligare 25 öar. Däribland 21 destinationer i ögruppen Kykladerna, 12 av de Dodekanesiska öarna, tre i Sporaderna, nio av de Egeiska öarna, sju av de Saroniska öarna samt Kretam, skriver Aftonbladet.

Samtidigt har Interrail-kortet ökat sin försäljning med nästan 50 procent.

– De senaste årens klimat- och flygdebatt har spätt på intresset rejält. Det finns en tydlig trend att många väljer att byta flyg mot just tåg under semestern, säger Jonas Falk, Head of International Sales and Distribution, till tidningen.