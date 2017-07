Tågoperatörerna: ”Trafikverkets pengar borde användas mer effektivt”

Underhållet av järnvägen sköts av fler aktörer. Brist på samordning i det arbetet skapar fler och längre avstängningar av spåren än nödvändigt, anser Tågoperatörerna. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

De senaste stora tågförseningarna som drabbade tusentals resenärer dagen före midsommarafton ledde nyligen till krismöte mellan SJ, Tågoperatörerna och Trafikverket.

Där riktades kritik mot Trafikverket för att de låter utföra banarbete före och under stora helger. Under just denna helg resulterade det i en arbetsplatsolycka, med två skadade personer.

– Stora arbeten av detta slag bör inte göras dagen före stora reshelger. Det drabbar väldigt många, säger Björn Westerberg vd vid branschorganisationen Tågoperatörerna.

Men problemen med återkommande tågförseningar har andra orsaker, menar han.

– Problemet är att olika aktörer jobbar med underhåll av samma sträcka. Då stängs den sträckan av under en längre tid än om man hade skött detta samordnat. Nu sköts arbetet i stället fragmentiserat. Konsekvensen blir förseningar och långa väntetider för resenärerna, säger Björn Westerberg.

På samma sträcka arbetar den ene aktören till exempel med en kontaktledning en vecka, en annan gör ett rälsbyte en annan vecka. Sedan sköter ytterligare en aktör signaljusteringar. Det får hela arbetet att dra ut på tiden, menar Björn Westerberg.

Men lösningen är inte att förhindra olika aktörer från att konkurrerar om att sköta underhållet, menar han.

– Det är bra med många aktörer. Men Trafikverket borde bättre samordna hur underhållsarbetet sker och undvika att göra allt uppdelat. I upphandlingarna om vem som ska sköta underhållet borde kvalitet, och inte bara lägsta pris vara avgörande.

Trafikverket borde följa upp upphandlingarna och ställa krav på leverantörerna. Detta görs inte i tillräcklig omfattning, enligt Björn Westerberg.

Men Åsa Markström, tillförordnad inköpsdirektör vid Trafikverket, håller inte med.

– Jag anser att vi har rätt krav i våra upphandlingar, vi har en enorm kravnivå och tummar inte på kvalitet, säger Åsa Markström till SvD.

Underhållet av järnvägen sköts inom 34 upphandlade baskontrakt som omsätter 3,5 miljarder kronor per år. Men Sven Ödeen, avdelningschef för underhåll vid Trafikverket, ser inte någon särskild brist på samordning i arbetet med järnvägsunderhåll.

I slutet av augusti i år ska Trafikverket redogöra för regeringen bland annat hur de vill använda de pengar de får till järnvägsunderhåll.

Men det beviljade anslaget från regeringen på tio miljarder per år till just järnvägsunderhåll från år 2020 räcker inte, menar Sven Ödeen. Utöver detta krävs ytterligare tre miljarder per år för att återta hela det eftersläpade underhållet, menar han.

– Trots ökat anslag kommer vi att få prioritera bort delar av järnvägsunderhållet, säger han.