Tågkaos i södra Sverige

Det råder stora störningar i all tågtrafik i södra Sverige. Arkivbild. Foto: Junge, Heiko

Det råder just nu stora störningar i all tågtrafik i södra Sverige. Enstaka fjärrtåg kan komma att köra med mycket begränsad hastighet, men all tågtrafik är inställd mellan Hässleholm och Markaryd, skriver Trafikverket i ett pressutskick.

Samtliga Öresundståg som ska söderut kommer att vända i Alvesta, och norrgående Öresundståg vänder i Lund. Pågatåg på Skånebanan vänder i Perstorp, och tågen på Blekinges kustbana vänder i Kristianstad. Alla norrgående Pågatåg på stambanan vänder i Eslöv.

Orsaken till trafikstörningarna är ett omfattande fel i en omformarstation i Hässleholm. Reparatörer ska vara på plats, och en prognos lämnas vid halv sextiden.

Bussar kommer bara att kunna ersätta trafiken till viss del, och Trafikverket uppmanar därför de resenärer som har möjlighet att välja ett annat färdsätt.