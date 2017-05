Sedan 2011 driver Svenska institutet ett experiment i yttrandefrihet. SI, egen myndighet under Utrikesdepartementet, låter medborgarna hantera landets officiella Twitterkonto en vecka i taget, under namnet Curators of Sweden.

Det blir som det blir med frihet. Högt och lågt. Ditt och datt.

Kontot har gett rubriker. En moderat ungdomspolitiker tog tillfället i akt att be världen om ursäkt för utrikesminister Margot Wallström (S), exempelvis.

Alexandra Boscanin blev sedermera vikarierande ledarskribent i SvD (i dag på ledarsidan i GP). Hon fick höra att tjänstemän i regeringskansliet ville släcka ner kontot på grund av henne.

SI lär ha hanterat påtryckningarna föredömligt, med en klackspark. Det hade inte varit bra för marknadsföringen av svenska kärnvärden, som yttrandefrihet, om regeringen kunde tysta kritik med ett samtal till ansvarig myndighet. Tagga ner. Det är ett Twitterkonto.

Nyligen gick kontot till en it-konsult med affärsidén att skapa trygga miljöer på internet. Vederbörande blockade över 12 000 andra Twitteranvändare från att interagera med SI:s konto.

Bland dem riksdagsledamöter, poliser, ledarskribenter och akademiker – samt Israels ambassadör.

Här hade SI kunnat säga att det står kuratorn fritt att blockera vem han vill. Nästa vecka är en ny vecka. Så kan det bli i en demokrati. Klacksparken.

Tyvärr har SI gjort tvärtom. SI försvarar aktionen och motiverar urvalet av vilka som huvudsakligen blockats: ”konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld.”

Diplomatin är förvisso inte vad den har varit. Men man får anta att det fortfarande anses som etikettsbrott när UD kallar ett vänligt sinnat demokratiskt lands ambassadör för extremistisk hetsare.

Inte heller är det särskilt lämpligt att brännmärka oppositionella skribenter och politiker.

Troligen får någon avdelningschef sitta i skamvrån ett tag. En klackspark hjälper nog inte längre.

Men det vore tråkigt om SI nu drevs att lägga ner kontot. Experimentet yttrandefrihet är värt att testa lite till.