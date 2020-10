Tågen allt mer punktliga

– Vi är väldigt glada över att det är på det viset. Vi kan se en bra punktlighet under hela det här året. Naturligtvis är det ett resultat av många av de insatser som vi gör. Vi får också en hjälp av att det har varit reduceringar i trafiken och färre resenärer, säger Roberto Maiorana, trafikdirektör på Trafikverket, till Ekot.

Under stor del av 2020 har pandemin påverkat tågtrafiken, i form av fler avbokade och inställda tåg. Under september har dock tågtrafiken återhämtat sig något jämfört med våren och sommaren. Fyra procent färre tåg har körts jämfört med 2019, som mest under 2020 har skillnaden mot trafikvolymerna jämfört med året innan varit 21 procent.