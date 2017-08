Tackla semestervädret med lagom förväntningar

SMHI sammanställer vädret för varje månad. För den stora semestermånaden juli rör det sig ännu om en preliminär rapport.

Trots en kylig start på juni blev månadsmedeltemperaturen nära på normal i landet. Aningen under det normala i norr, och lite över normalt i söder. Månadens preliminärt högsta temperatur på 28 grader uppmättes vid Kalmar flygplats den 19 juni.

I stora delar av Götaland blev det blött och i norra Norrland var det torrt på grund av intensiv lågtryckstrafik.

Varken temperaturerna eller nederbörden levererade några rekord. Juli var torr eller mycket torr på många håll i söder medan norra halvan av landet fick mer nederbörd än normalt. Det såg länge ut att bli den kyligaste juli på årtionden på flera håll, men lite varmare luft drog in under den sista veckan och därmed drogs månadens medeltemperatur upp till nära normal nivå.

Månadens högsta temperatur på 27,2 grander uppmättes i Rörastrand i Bohuslän den 20 juli. Inte sedan 1979 har den högsta julitemperaturen varit så blygsam.

