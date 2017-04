”Never mind brexit, who won legs-it?” blev The Daily Mails rubrik när Theresa May och Nicola Sturgeon möttes för att samtala om brexit. Foto: Russell Cheyne /TT

Föreställ dig Magdalena Andersson som uppsluppet gratulerar Jan Björklund på födelsedagen, och samtidigt framför en förhoppning om att han ska bli ”vederbörligt uppvaktad” av sin hustru. Och här menar jag alltså inte uppvaktad med ännu en ny uppsättning rosa slipsar (för den som skulle råka ha ett sinne lika oskuldsfullt som säg … Gabriel Wikström).

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Att något liknande skulle inträffa i riksdagens plenisal känns otänkbart, men i det frivola näste som är det brittiska underhuset har det givetvis redan hänt.

”I hope that Mrs Bone is going to treat the occasion in an appropriate manner”, sa premiärminister Theresa May när hon för en tid sedan gratulerade sin partikollega Peter Bone på hans födelsedag. May rev ner applåder, Bone blev röd som en tomat, och talmannen började slå med klubban – ordning!

Men någon ordning på den brittiska politiken är det inte. ”Nothing to be done”, som Estragon sa när han försökte kränga av sig sina kängor. Därför är den också så mycket mer underhållande än svensk inrikespolitik, som pendlar mellan ”gruvlig tristess” och ”Så ska det låta”.

Men frågan är om inte den brittiska underhållningen har spårat ur och blivit en dålig fars. Som i fallet med de brittiska tabloiderna, som kopplat ett minst sagt osunt grepp om engelsmännen.

”Ta er i röven gentlemen!” är omslagsrubriken på tisdagens upplaga av The Sun. Tidningens krigsförklaring mot Spanien och de europeiska ledare som de menar försöker slita den brittiska skatteparadishalvön Gibraltar från unionen. Rubriken låter självfallet mer intelligent på originalspråk – ”Up yours senors!”. Men ändå.

Och förra veckan när Theresa May träffade Skottlands försteminister Nicola Sturgeon, tyckte reportern Sarah Vine på The Daily Mail att deras ben var en innovativ vinkel. ”Never mind brexit, who won legs-it?”

Sarah Vine är för övrigt gift med brexitpådyvlaren Michael Gove. Säg den beslutsfattare som inte har åtminstone en eller två lätt otillbörliga kopplingar till The Daily Mail, The Daily Express, The Daily Mirror, The Sun eller till herren skaparen själv: Rupert Murdoch.

Att Alastair Campbell får lägga ut texten om hur The Daily Mail, landets mest inflytelserika tabloid, har fördummat och polariserat landet i GQ (november 2016) är också intressant. Campbell – alltså Tony Blairs fruktade spinndoktor med ett förflutet på The Daily Mirror och Today, som en gång själv styrde medierna.

Men det gör inte Campbells slutsats mindre sann: utan chefredaktör Paul Dacres skrämselpropaganda om ”flyktingsvärmar” på gatorna och invandrare som tar alla jobb, ingen brexit.

”Vi kan inte ge Dacre all kredd, men definitivt en del, för hur sorgligt felinformerad den brittiska allmänheten ofta är om viktiga ämnen”, skriver han.

När de brittiska mediernas och politikernas vilja att vara fräcka har fått en bitter eftersmak, återstår bara för mig att tacka de svenska politikerna. Tack för att ni är så outsägligt tråkiga.