Hösten 1978 släppte Funkadelic albumet ”One nation under a groove” med spåret “Who says a funk band can’t play rock’n’roll?”. Och det där frågetecknet på slutet har ställt till det för många band framöver, eller kanske snarare för fansen till många band. För vi är många som, med rodnande kinder och lätt undvikande blickar, minns de vedervärdiga stunder då soul- eller hiphop-artister har fått rock-feeling under sina livekonserter, och tänkt att hårdrocksgitarrer – det hör väl till en livekonsert.

Ett av de ytterst få lyckade kombinationerna av funk och rock står dock just N.E.R.D. för. Visserligen spelade producentduon The Neptunes, bestående av Pharrell Williams och Chad Hugo, först in en elektronisk version av debutalbumet ”In search of…”, som var långt bättre än den slutgiltiga rockversionen. För med Funkadelics gamla frågetecken ringandes i bakhuvudet beslutade sig The Neptunes för att N.E.R.D. (No one Ever Really Dies) skulle vara ett funkrockprojekt, drog tillbaka den första utgåvan, och spelade in en ny version, denna gång tillsammans med rockbandet Spymob. Allt detta utspelade sig redan 2001, och sexton år senare släpper de nu sitt femte album i ordningen.