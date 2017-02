Bannon tror på det långa kriget Foto: REX

När jag läste Jessica T Mathews mycket läsvärda essä ”What Trump Is Throwing Out of the Window” i New York Review of Books (Feb 9,2017) fastnade jag för en fotnot som hänvisade till en Politico-essä av Thomas Wrightfrån den 20 januari 2016 (dvs långt innan den republikanska primärvalsstriden börjat på allvar, långt innan Donald Trump sågs som en sannolik presidentkandidat).

Essän ”Trump’s 19th Century Foreign Policy” är helt tillgänglig på nätet och den rekommenderas också varmt.

Det intressanta och viktiga med båda essäerna –särskilt Wrights – är att de inte behandlar Trump som en löjlig figur vars tweets och osammanhängande politiska uttalanden mest är värda att skrattas åt.

Annons X

Det som är viktigt är att förstå är att hans utrikespolitiska agenda (och därmed hans ekonomiska tänkande) inte är någon nyhet utan den har varit konsistent i decennier. Det är Wrights huvudpoäng.

Thomas Wright är chef för Project on International Order and Strategy vid The Brookings Institution, den mest etablerade av de amerikanska tankesmedjorna. Jessica T. Mathews är verksam vid Carnegie Endowment for International Peace och var denna respekterade tankesmedjas chef 1997 – 2015. På 70-talet arbetade hon i president Carters National Security Council och under president Clinton hade hon en hög position på State department.

Wright sammanfattar sitt perspektiv så här:

Trump has thought long and hard about America’s global role and he knows what he wants to do. There is virtually no chance that he would “tack back to the center” and embrace a conservative internationalist foreign policy. If he did get elected president, he would do his utmost to liquidate the U.S.-led liberal order by ending America’s alliances, closing the open global economy, and cutting deals with Russia and China.

(Trump har tänkt länge och väl om USA: s globala roll och han vet vad han vill göra. Det finns praktiskt taget ingen chans att han skulle ”gå tillbaka till centrum” och anamma en konservativ utrikespolitik. Om han blir vald till president, skulle han göra sitt yttersta för att avveckla den USA-ledda liberal ordningen genom att avsluta USA: s allianser, stänga den öppna världsekonomin, och söka göra överenskommelser med Ryssland och Kina.)

Den som vill följa Trumps utrikespolitiska tänkande genom decennierna rekommenderas läsa Wrights essä.

Trumps världsbild kompletterades under primärvalskampen och valrörelsen med en efterhand alltmer intensiv retorik riktad mot islam. Någon distinktion mellan islam, muslimer å ena sidan och islamistisk terrorism gör han inte och här har han stöd hos sin närmaste säkerhetspolitiske rådgivare Steve Bannon. Denne har länge predikat nödvändigheten av ett långsiktigt krig för att utrota vad som i praktiken torde vara alla världens muslimer.

Precis som Trump har Bannon haft dessa åsikter länge och det finns en respektabel litteratur som bl a består av intervjuer med honom.

Här är en längre redovisning av Bannons tänkande inklusive hans syn på det nödvändiga långa kriget mot islam.

På hemmaplan är Lenin en förebild:

“Lenin wanted to destroy the state, and that’s my goal, too,” Bannon said at a book party in Washington, D.C., in November 2013. “I want to bring everything crashing down, and destroy all of today’s establishment.”

Här möts också Trump och Bannon.

Trumps förakt för ”träsket” i den amerikanska huvudstaden var ett stående tema under hans valkamp och det budskapet vann tillräckligt gehör i delstater mellan kusterna för att elektorsförsamlingen skulle göra honom till president.

Så den viktiga frågan är inte om man ska ta Donald Trump och Steve Bannon på allvar. Det ska man.

Frågan är vad man ska göra sen.

David Frum tror att Trump kan komma förvandla USA till ett envälde. Men där är vi ännu inte.