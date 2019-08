Det går alldeles utmärkt att jämföra äpplen och päron. Sakers olikhet är inget hinder för jämförelse, tvärtom. Även om folk gärna vill hävda motsatsen. ”Mor tror, far har svar”, diktar Naima Chahboun syrligt. I hennes diktsamling får äpplet, det ursprungliga, kunskapens förbjudna, sällskap av ett gäng kompisar ur fruktskålen och förresten: är det ens äpplet som är boven i dramat? Chahboun skriver: ”Finns det överhuvudtaget någon anledning att tvivla, utöver den att tvivlet / är allt vetandes fundament, på att den förbjudna frukt / som Eva gav till Adam var ett fikon?”

Tvivel och vetande, sanning och myt. Det är de byggstenar Naima Chahboun arbetar och roar sig med i sin kunskapssökande och prövande diktsamling ”Äpplen och päron”, den första sedan den hyllade debuten med ”Okunskapens arkeologi” (2011). Det är en övertygande poetisk återkomst. Genom att plocka isär kända sagor, utsagor och sanningar, jämföra och sätta ihop dem på nytt utmanar Chahboun den kunskap vi tar för given. Hon leker med det inpräntade, möblerar om pjäserna på spelplanen – och hon gör det på blodigt allvar och med exceptionellt gott humör.

I samlingens första dikt, i den första av sex diktsviter, ”det var en gång”, är diktjaget en Alice i Underlandet-figur: ”Hur hamnade jag här, i en / återvändsgränd, med / fingret på avtryckaren? Jag / följde efter en kanin och åt / en bit av en kaka. Jag fann, / och förlorade, någonting.” Sagan är ingrediens och referens diktsamlingen igenom. Här skymtar Prinsessan på ärten, Hans och Greta i pepparkakshuset och Snövit som kvävs av ett, just det, förgiftat äpple. Men också Astrid Lindgrens berättelser, när diktjaget kliver in i rollen som samvetslös Pippi Långstrump. Naima Chahboun spräcker idyllen genom att placera ”kunskapen om hur man tvättar virknålar rena från blod” mitt i Bullerbyn.