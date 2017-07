Syriska regimen tar oljefält från IS

Syriska armén avancerar mot IS i provinsen Homs den 9 juli, på denna bild som släppts genom arméns presstjänst. Arkivbild. Foto: AP/TT

Den syriska armén har med hjälp av ryskt flygunderstöd intagit ett oljerikt territorium i den nordliga Raqqaprovinsen som tidigare stod under Islamiska statens (IS) kontroll.

Armén lade förra månaden under sig flera distrikt i de södra delarna av Raqqaprovinsen. Framryckningen möjliggjordes av att IS retirerat för att försvara sin självutropade huvudstad al-Raqqa.

Med stöd av allierade iranska miliser har armén under de senaste månaderna också tagit territorium väster om Eufratfloden som tidigare kontrollerades av IS. Den syriska regimens nästa mål är att erövra staden Sukhna i provinsen Dayr al-Zawr. Provinsen gränsar i öst till Irak och förväntas bli IS sista fäste i Syrien om al-Raqqa, där den kurdisk-arabiska styrkan SDF med stöd av USA bekämpar IS, skulle falla.