Syrienattack väcker debatt om Trumps mandat

NEW YORK Efter Trumps beslut att attackera regimstyrda flygbaser i Syrien har frågan om hans mandat för åtgärden väckts. Politiker på både den republikanska och den demokratiska sidan har sagt att Trumps åtgärd kräver ett godkännande av kongressen för att inte strida mot USA:s grundlag. Samtidigt hyllas Trumps över partigränsen för att ha agerat mot regimens användning av kemvapen mot sin egen befolkning.

Presidenten är överbefälhavare i USA, men efter Vietnamkriget infördes en lag som säger att bara kongressen får förklara krig. I praktiken har presidenter från båda partierna genomfört mindre militära angrepp utan kongressens tillåtelse.

Den demokratiska senatorn Kirsten Gillibrand sa att Trumps agerande utan lagstiftarnas stöd skapar ”djup oro”. Den konservative sentorn Rand Paul gick på samma linje.

The President needs Congressional authorization for military action as required by the Constitution.