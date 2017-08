Synkade systrar spred dansglädje

2016: Justin Timberlake: "Can't stop the feeling", Mike Perry featuring Shy Martin: "The ocean"

2015: Zara Larsson: "Lush life", Samir & Viktor: "Saxofuckingfon"

2014: Albin featuring Kristin Amparo: "Din soldat", David Guetta featuring Vassy: "Bad"

2013: Avicii: "Wake me up", Medina: "Miss decibel"

2012: Panetoz: "Dansa pausa", Flo Rida: "Whistle", Alina Devecerski: "Flytta på dej"

2011: Alexandra Stan: "Mr Saxobeat", Eric Amarillo: "Om sanningen ska fram (vill du ligga med mig då)"

2010: Shakira featuring Freshlyground: "Waka waka (This time for Africa)", Yolanda Be Cool & Dcup: "We speak no americano", Stromae: "Alors on danse"

2009: Promoe: "Svennebanan", Cidinho & Doca: "Rap Das Armas"

2008: Jason Mraz: "I'm yours", DJ Tune featuring Orremannen: "Bag in da box"

2007: Frida: "Dunka mig gul & blå", Markoolio: "Ingen sommar utan reggae"

2006: Basshunter: "Boten Anna", Elias featuring Frans: "Who's da man"

2005: Helena Paparizou: "My number one", Crazy Frog: "Axel-F"

2004: Nic & the Family: "Hej hej Monika", Raymond & Maria: "Ingen vill veta var du köpt din tröja", Haiducii: "Dragostea din tei", Snook: "Mister Cool"

2003: Per Gessle: "Här kommer alla känslorna (på en och samma gång)"

2002: Las Ketchup: "The ketchup song", Elvis Presley vs. JXL: "A little less conversation"

2001: Daddy Dj: "Daddy Dj"

2000: Thomas Rusiak featuring Teddybears STHLM: "Hiphopper", Markoolio featuring Arne Hegerfors: "Mera mål!"