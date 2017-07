Snart går startskottet för tennisveckan i Båstad. Evenemanget är många direktörer och näringslivsprofilers absoluta sociala höjdpunkt under året. Under kommande vecka är många av dem som flockas för att mingla i Båstad just de bygg- och fastighetsherrar som sjösätter projekt efter projekt med en prislapp per kvadratmeter som bara de absolut mest välbeställda har råd att köpa. En kategori köpare som inte representerar den stora massan av dem som är i behov av nu bostad. Varför byggs det inte för dem som egentligen behöver, kan man fråga sig?