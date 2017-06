Sylvia Schwaag Serger: Vad händer efter biståndet?

Vykortet | Botswana

Massmedierna fastnar ofta i att visa elände från Afrika. Under mitt besök i Botswana nyligen kom jag att tänka på Hans Roslings budskap; det sker faktiskt mycket positivt. Här har vi ett afrikanskt land som ekonomiskt sett närmar sig en del europeiska länder. På 60-talet ett av världens fattigaste länder, sedan dess en stark ekonomisk utveckling, mycket tack vare stora diamantfyndigheter. I dag är Botswana en av de stabilaste demokratierna i Afrika.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

På 1970-talet finansierade Sverige nästan en femtedel av Botswanas utvecklingsbudget. Det bidrog enligt Sida till att ”90 procent av de botswanska barnen hade möjlighet att gå i grundskolan 1993” samt att förse människor på landsbygden med vatten och elektricitet. Stödet pågick 1966–2013 och uppgick till cirka 2,4 miljarder kronor.

Unga har skickats utomlands för att studera. Man har byggt upp egna institutioner inom högre utbildning och forskning. Aids-krisen ledde till att Harvard och University of Pennsylvania anlade stora forskningscenter. På grund av sin låga korruption och höga utvecklingsnivå ses Botswana ofta som en soft landing för länder, företag och institutioner som vill etablera sig i Afrika.

Annons X

Vykortet Ledarsidans vinjett för skrivna hälsningar från framförallt utlandssvenskar, hemvändare och cirkulärmigranter som har erfarenhet och perspektiv från andra geografiska utkiksposter. Här skrivs både vardagligt och filosofiskt om stort och smått i syfte att öka kunskapen om världen utanför våra gränser, liksom insikterna om oss och vårt land.

När nya tillväxtekonomier hoppar över teknologiska steg och börjar med den senaste tekniken för att lösa dagens problem borde Sverige vara med, för att kunna utveckla produkter för dessa nya marknader. Tack vare akademiska samarbeten finns personer på ledande positioner i Botswana, som har forskarutbildats i Sverige och är viktiga kontakter för svenska aktörer.

Därför, och alldeles bortsett från den pågående diskussionen om landets eventuella köp av Jas-plan, är det synd att vi från svensk sida till stor del lämnat landet efter 2013. Ambassaden och Business Sweden flyttade till Sydafrika just när befolkningen börjat få köpkraft och landet satsar på innovation och vetenskap för att diversifiera ekonomin – precis i det läge då Sverige och Botswana borde kunna hitta gemensamma möjligheter som bygger på det förtroendekapital vi har skapat under decennier via biståndet.

SYLVIA SCHWAAG SERGER är direktör på Vinnova och adjungerad professor vid Lunds universitet.

Sylvia.SchwaagSerger@vinnova.se