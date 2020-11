Bara ett par timmar efter att Sylvia Plaths liv tog slut, på morgonen den 11 februari 1963, gick The Beatles in i Abbey Road Studios några kvarter bort för att spela in debutalbumet ”Please please me”. Därmed inleddes karriären för popmusikens mest inflytelserika band exakt när poesins mest inflytelserika röst tystnade – även om detta inflytande mestadels skulle ske postumt. Diktsamlingen ”The colossus” (1960) hade väckt viss uppmärksamhet i det nya hemlandet England men gjorde inget avtryck hos vare sig läsare eller kritiker i USA. Debutromanen ”Glaskupan” hade också precis fått artiga recensioner i brittisk press, men hade refuserats av två amerikanska förlag. Självmordet nämndes i en enda tidningsnotis, där inget sades om hennes författarskap, utan hon kallades enbart hustru till en av Englands mest kända poeter, Ted Hughes.

Det dröjde till 1971 innan ”Glaskupan” publicerades också i USA. Den har sedermera blivit en allmän populärkulturell referens, och en av få generationsromaner som fortsätter erbjuda nya generationer universella insikter i de predikament ungdomen ställs inför. Det som säkerställt denna ställning är i minst lika hög grad de dikter hon skrev under sitt sista halvår, och som skulle ingå i den postumt utgivna ”Ariel” 1965. Enbart under oktober 1962 skrev hon 25 dikter, däribland några av hennes yppersta: titeldikten ”Ariel”, ”Daddy”, ”Lady Lazarus”, ”The applicant”, ”Purdah”, ”Fever 103°”, ”The jailer”. Samt fem utsökta dikter om biskötsel, där dikten ”Stings” ingår. Där skriver hon: ”Now she is flying / More terrible than she ever was, red / Scar in the sky, red comet / Over the engine that killed her – / The mausoleum, the wax house.”