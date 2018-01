Det var en skolflicka som frågade ”Hur blev du hel igen?”, berättar Dina och Jovan Rajs under Riksdagens minnesstund för Förintelsens offer (25/1). Under senare år har det äkta paret besökt skolor för att vittna om det vi aldrig får glömma eller förminska. Av alla frågor de fått var det flickans om att bli hel, som fick dem att skriva boken ”Att återvända till livet” (Natur och Kultur, 2018).