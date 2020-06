Sydstadsstatyer vältes på Juneteenth

Albert Pike var den ende sydstatsgeneral som stod staty i den amerikanska huvudstaden Washington. Men tidigt på lördagen, svensk tid, välte och eldhärjade antirasistiska demonstranter hans monument. I Raleigh i delstaten North Carolina hängde demonstranter upp en nedriven sydstatsstaty i en lyktstolpe.

Statyer som minner om historiska brott som raslagar eller kolonialism har under de senaste månaderna blivit måltavlor. Men att det var just sydstatsanknutna monument som angreps under fredagen och lördagen är av historiska anledningar särskilt symboltyngt.