Sydkoreanskan har majorläge i Evian

25-åringen, som under fredagen slog till med en rekordartad 61-rond, gick den tredje rundan på 68 slag, tre under par, och leder tävlingen på totalt 18 under.

Närmast bakom jagar amerikanskan Yealimi Noh på 13 under par efter att ha slagit 67 slag under lördagen och knaprat in på ledaren, som ändå har en stor ledning inför avslutningen.