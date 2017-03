Jacob Zuma Foto: Dita Alangkara

Jag återvände för precis ett år sedan från ett besök i Sydafrika.

Då skrev jag så här:

Sydafrika befinner sig i en rejäl ekonomisk kris.

Efter bara några dagar som turist i detta på många sätt otroligt vackra och intressanta land märks det.

Den sydafrikanska valutan rand har förlorat mycket av sitt värde så just för en tillfällig besökare är detta mycket angenämt.

Men flitig tidningsläsning visar att avigsidan är mycket påtaglig.

De enda tidningar som jag hittade som gav ett riktigt trovärdigt intryck var veckotidningarna Mail & Guardian och Financial Mail – men jag kan ju bara engelska så det kanske finns flera som är av intresse.

I en flygplatsbokhandel hittade jag i avdelningen för bestsellers R W Johnsons ”How Long Will South Africa survive ? The Looming Crisis” (Jonathan Ball Publishers).

I The Times skrev tidningens Sydafrikakorrespondent så här om den boken:

Johnson predicts South Africa will go bankrupt because foreign capital will flee, triggering regime change, just as occurred in the 1980s.

Financial Mail skrev nyligen i en ledare om president Jacob Zuma sätt att leda landet:

”We are approaching a point where the economy is not merely being mismanaged, but not managed at all.”

Johnsons bok riktar huvuddelen av sin kritik mot regeringspartiet ANC:

"South Africa can either choose to have an ANC government or it can have a modern industrial economy. It cannot have both.”

Som student i Durban var Johnson anti-apartheid-aktivist. Hans första bok kom 1977 (med samma titel som den nya) och han trodde då inte den vita regimen skulle överleva så länge som den gjorde.

Nu är läget mera kritiskt med en valuta som rasar och en kreditvärdighet som följer efter.

Investeringarna - både inhemska och internationella - uteblir.

Johnson avslutar sin bok med olika alternativa scenarier där ett alternativ till att släppa in IMF och låta dess reformkrav förverkligas är att gå Robert Mugabes väg, vilket skulle betyda katastrof för dagens Sydafrika eftersom landet har en helt annan struktur är det Zimbabwe som Mugabes regim förött.

Nu har jag precis återkommit från ett nytt besök i landet.

Under året som gått har jag följt den ekonomiska och poliska utvecklingen genom ett antal nyhetssajter och nyhetsbrev.

Jag ska återkomma med en redovisning av en intressant analys av den sydafrikanska medelklassens situation - vilket i sig också är en bild av landets problem.

För den intresserade rekommenderar jag särskilt Mail & Guardian.