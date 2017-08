Swifts videoregissör förnekar plagiat

Taylor Swift. Arkivbild. Foto: John Salangsang

Regissören bakom musikvideon till Taylor Swifts nya singel "Look what you made me do" förnekar nu att han skulle ha plankat från Beyoncé.

På lördagen släppte Swift ett smakprov från den kommande videon och snart tog många till sociala medier och pekade ut flera likheter med Beyoncés "Formation". En bild på Swift och en grupp bakgrundsdansare påminde om både kläder och koreografi i Beyoncés musikvideo och i hennes uppmärksammade halvtidsshow på Super Bowl i fjol.

Men regissören Joseph Kahn, som tidigare arbetat med både Swift och Beyoncé, slår ifrån sig på Twitter. "Videon är inte i hennes konstuniversum", skriver han.

Utan att lämna någon närmare förklaring skriver han också att folk kommer att påstå att han snarare "kopierat en obskyr k-pop-video skapad i ett nordkoreanskt fängelse 2006" när de väl sett den färdiga videon.