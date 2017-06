Sweden Rock bygger på traditionerna

Festivalen äger rum i Norje utanför Sölvesborg, Blekinge, den 7–10 juni.

Artister i urval:

Onsdag 7 juni: Black Star Riders, Helix, Grave Digger, Myrkur.

Torsdag 8 juni: Aerosmith, Primus, Edguy, Alter Bridge, Doro Pesch's Warlock, Nifelheim, The Haunted.

Fredag 9 juni: Scorpions, Ministry, Little Steven & the Disciples of Soul, Clutch, Ratt, Running Wild, Mustasch.

Lördag 10 juni: In Flames, Rival Sons, Saxon, Venom, Carcass, Electric Boys, Sweden Rock Symphony Orchestra.

Sammanlagt spelar ett 80-tal band under Sweden Rock.

Festivalen räknar med ungefär 33 000 besökare från 50 länder.