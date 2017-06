Swedbank köper in sig i aktiemäklarhus

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen. Arkivbild Foto: Noella Johansson/TT

Det framgår av ett pressmeddelande, där syftet uppges vara att "skapa ett ledande mäklarhus med stark nordisk bas".

Tillsammans kommer Swedbank och Kepler Cheuvreux att erbjuda ECM-tjänster (ECM = equity capital markets; aktiehandel) i Norden.

Kepler Cheuvreux har tidigare tillämpat en så kallad partnermodell inom ECM, närmare bestämt med UniCredit 2011, Crédit Agricole 2013 och Rabobank 2016.

Swedbank och Kepler Cheuvreux kommer i och med samarbetet att sysselsätta drygt 100 aktieanalytiker med bevakning av strax under 300 nordiska bolag, samt 660 bolag inom 32 sektorer som Kepler Cheuvreux täcker på den europeiska marknaden.

Ett par personförändringar aviseras i samband med samarbetet, exempelvis att Henning Steffenrud, i dag Head of Research Norge på Swedbank, blir nordisk chef för analys hos Kepler Cheuvreux. Jan-Peter Larsson, idag Head of Fixed Income, Currency and Commodities på Swedbank, blir chef för den nordiska marknaden hos Kepler Cheuvreux.