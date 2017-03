Swedbank var morgonens förloraraktie. Arkivbild. Foto: Maja Suslin/TT

Efter cirka en kvarts handel ligger OMXS-index på minus 0,2 procent, ungefär i linje med utvecklingen på de större Europabörserna.

Även övriga bankaktier backar mer än snittet. Handelsbanken sjunker med 0,9 procent.

På plus bland storbolagen ligger bland andra Swedish Match, plus 0,5 procent, och Atlas Copco, plus 0,4 procent.