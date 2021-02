Swedavia har tappat 32 miljoner flygresenärer

Swedavia redovisar en 87-procentig minskning av resenärer under januari i år. Det flög 342 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, att jämföra med 2 670 000 resenärer under samma månad i fjol.

"Januari är den elfte månaden i rad med en kraftigt negativ påverkan av pandemin på flygresandet, som fortfarande är på historiskt låga nivåer. Smittspridningen och reserestriktioner har återigen ökat både i Sverige och vår omvärld, vilket medför en ny nedåtgående trend för flygresandet i början av året", säger Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson i ett pressmeddelande.