Swedavia: Flyg till Kos försenas

Flygningarna till Kos blir försenade. Foto: Johan Nilsson/TT

– Flygningen som skulle ha avgått klockan 06:10 avgår klockan 08:10 och planet som skulle ha lyft 07:10 har ny tid 10:25, säger Anders Porelius på Swedavias presstjänst.

Charterbolaget TUI har 700 svenskar på Kos, 2 600 på Rhodos och 300 i Marmaris, skriver Expressen. Även Apollo och Ving har turister på plats. Ving har 2 417 gäster på Rhodos och 143 på Kos.

– Vi kontaktar alla våra gäster via sms och har en servicetelefon som är öppen dygnet runt, säger Charlotte Hallencreutz, pressinformatör på Ving, till tidningen.

Inga skadade Vinggäster har hittills rapporterats.

Apollo har 1 760 gäster på Kos och 4 400 på Rhodos.

– Vi har ringt runt till alla hotell och har inga uppgifter om någon skadad eller skador på hotellen, säger Ann-Sofie Olsson, pressansvarig på Apollo.

Flygplatsen på Kos är stängd och huvudfokus för Apollo är att ta hand de hundratals resenärer som ska resa hem i dag, säger Ann-Sofie Olsson.

– Det viktigaste just nu är att man håller kontakt med sina anhöriga. Vi har personal på plats och det verkar lugnt just nu. Vi arbetar på att få fram mer information så att vi kan berätta för gästerna vad som händer under dagen.