SVT visar examensfilmer från fem filmstudenter vid Stockholms konstnärliga högskola i vår. Under fem onsdagar i rad, med start den 29 maj, visas filmerna gjorda av studenterna som tog examen 2018.

Först ut är Jonatan Etzler "Get ready with me" med Shanti Roney i huvudrollen, en film som i fjol vann det främsta priset i sin kategori på den årliga galan Student Academy Awards.