SVT direktsänder Manchesterkonserten

Ariana Grandes Foto: Chris Pizzello/AP

Popstjärnan Ariana Grandes välgörenhetskonsert efter terrordådet i Manchester sänds direkt i SVT, skriver SVT Kultur.

"One love Manchester" äger rum på cricketarenan Old Trafford och förutom Grande bjuder kvällen på musik från Justin Bieber, Coldplay, Pharrell Williams, Katy Perry, Miley Cyrus, Usher, Take That, Niall Horan, Robbie Williams, Little Mix och Black Eyed Peas.

Kvällen beräknas samla in två miljoner pund, motsvarande 22 miljoner kronor, till Röda Korsets "We Love Manchester emergency fund".

Konserten sänds på SVT Play och på Barnkanalen/SVT24.