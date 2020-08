SVT bemöter Mats Olin om coronagranskning

SVT driver inga kampanjer – vi gör journalistik – och under våren har vårt uppdrag att ge insyn verkligen ställts på sin spets när vi gång på gång bemöts av hänvisningar till påstådd sekretess.

I ett gästinlägg den 20/8 försöker Mats Olin, chef för Näringslivets medieinstitut, måla ut SVT:s journalistik som att vi ”enögt driver kampanjer” mot en enskild äldreboendekoncern A&O Ansvar och Omsorg AB som har ett 30-tal äldreboenden i Mellansverige. Det stämmer inte. SVT har under våren genomgående rapporterat om åtskilliga olika äldreboenden och deras höga dödssiffror under coronavåren – rapporteringen har gällt både kommunala och privata äldreboenden i hela landet. Dödstalen på äldreboenden har under coronapandemin varit svåra att få bekräftade från regioner, kommuner och enskilda boenden. Det har gjort dödstalen till en brännande fråga. När offentliga myndigheter och privata aktörer inte vill presentera siffror är det journalisternas uppgift att belysa var de största missförhållandena finns. Och när ingen ville ge oss siffror tog vi hjälp av söktjänsten Ratsit för att kartlägga överdödligheten på landets äldreboenden under de mest intensiva coronaveckorna. Granskningen visade en 30-procentig överdödlighet på landets äldreboenden och i Stockholm var överdödligheten hela 100 procent.