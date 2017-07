Svinkonstig boktitel fick udda pris

Grisar. Arkivbild. Foto: Emil Langvad/TT

"The commuter pig keeper" ("Den pendlande grisuppfödaren") befanns vara så udda att den tog hem flest röster i årets omröstning.

Boken, med undertiteln "En omfattande guide till hur du föder upp grisar när tid är din dyrbaraste ägodel", placerade sig över verk som "Love your lady landscape" ("Älska ditt kvinnolandskap") och "Nipples on my knee" ("Bröstvårtor på mitt knä").

Författaren och forskaren Michaela Giles säger sig vara "bortom exalterad" över priset, speciellt eftersom en av hennes grisar nyligen tog hem högsta pris vid en utställning.