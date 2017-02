Sweat baby sweat

Med ett fast grepp om Steven Michels nacke och fötterna på hans lår drar sig Kimmy Ligtvoet långsamt uppåt. De hänger ihop i en symbios som tycks lika arketypisk som evig: mannen och kvinnan, Adam och Eva eller vilket par som helst som genomlever olika stadier i en relation – fryst till några avklädda ögonblick i sängkammarens bubbla.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Den unge belgiske koreografen Jan Martens, som gästade Dansens hus 2014 med ”Victor” för en vuxen man (åter Steven Michel) och en pojke, tar tag i en av scendansens urformer, duetten, och förvandlar den till ett akrobatiskt nummer, ett kraftprov för både dansarna och i viss mån publiken. Det här har inget med balettens luftburna pas de deux att göra. Martens prövar dock ett visst mått av stilisering – särskilt i inledningen där en hel sekvens upprepas men med olika musik och laddning. Så övergår de tajta kullerbyttorna i en lång kyss och mannens tafatta försök att frigöra sig från kvinnans klängande kropp. Det känns bekant. Att älska är att slukas; begärets destruktiva sida.

Dansens hus sätter denna intima kärleksakt på stora scenen. Att publikintresset är såpass stort är förstås glädjande men avståndet förtar onekligen en del av upplevelsen. Den svett som gett verket dess titel hinner torka på vägen ut i salongen. Dansarna, som har turnerat med duetten ända sedan 2011, har tydligt rörelserna i sitt blodomlopp. Ändå övergår fascinationen inför denna medvetet utdragna parningsakt snart i en viss mättnadskänsla och långtråkighet. Kropparna andas snyggt i synk; samlaget blir till en lyhörd rytm i rymden. Och visst kan de fysiska övningarna förstås tolkas mer allmänexistentiellt i termer av tillit, beroende och sårbarhet.

Annons X

Kimmy Ligtvoet och Steven Michel i ”Sweat baby sweat”. Foto: Klaartje Lambrecht

Vid två tillfällen bryter dock koreografin mot det förväntade. Dels när han skiftar sinnesstämning och tyr sig till henne likt ett barn som söker tröst, och hon bär honom med sin späda kropp. Länge. Dels när Willie Deadwilders släpigt melankoliska sång i ”Cat Power” plötsligt översätts till helt andra, kända kärlekssånger (exempelvis Elvis ”Always on my mind”) projicerade i fonden av en textmaskin som löper amok och ger en välkommen ironisk twist till klichén om de perfekta syskonsjälarna.

”Sweat by sweat” är en uppföljare till ”A small guide on how to treat your lifetime companion” som Jan Martens skapade samma år, med sig själv som den ena partnern. Han borrar gärna i berättande teman med reducerade uttrycksmedel. Gott så, men den här gången är det svårt att hålla engagemanget uppe.