Sverigespelningar för Martha Wainwright

Martha Wainwright kommer till Sverige för två spelningar i sommar. Den 30 juni spelar den kanadensiska sångerskan i Stockholm och den 1 juli i Malmö, enligt ett pressmeddelande från arrangören.

Martha Wainwright slog igenom stort med albumet "I know you're married but I've got feelings too" 2008 och senaste skivan "Goodnight city" kom i fjol.