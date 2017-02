Ska man skratta eller gråta åt de Trump-baserade lustigheter som cirkulerar på internet? Det är svårt att missa dem. Ni vet säkert vad jag syftar på – de allt fler ”America first – VALFRITT LAND second” som väller fram på nätet. En efter en presenterar lustigkurrar från all världens nationer sina hemländer och förklarar varför just de borde vara bäst i världen näst efter USA. Vem vet, när den här texten publiceras finns det kanske rentav en ”America First, Hell second” att avnjuta?