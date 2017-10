Sveriges Ola Toivonen (20, mitten) klappas om av Victor Nilsson Lindelöf (tv) och Mikael Lustig efter målet mot Frankrike. Foto: Marcus Ericsson/TT

Victor Nilsson Lindelöf och Emil Forsberg har störst stjärnstatus i det svenska herrlandslaget. Men ingen av dem kommer i närheten av den internationella position som Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg och Zlatan Ibrahimovic hade när de ledde Blågult.

Efter att Ibrahimovic tackade för sig efter EM i fjol är det – åtminstone för den stora allmänheten – ett anonymt blågult landslag som Janne Andersson basar över. Ändå väntas det slås publikrekord på Friends arena på lördag kväll. Mot storhertigdömet Luxemburg!

Och ändå är Sverige på god väg att ta andraplatsen i VM-kvalgruppen och spela playoff om en biljett till slutspelet i Ryssland nästa år.

Vem hade trott det för ett år sedan…?

Inte jag, är jag villig att erkänna. Men Janne Andersson har lyckats skapa en homogen grupp där alla drar åt samma håll, där alla vet vad som gäller på och utanför planen, och där alla insett att laget går före jaget.

Men räcker det hela vägen till VM?

Jag tycker att det finns en del orosmoln på den regntunga hösthimlen när kvalavgörandet närmar sig: först hemma mot Luxemburg på lördag och sedan avslutningen borta mot Nederländerna nästa tisdag.

Det handlar om skadeproblem och formsvackor. Men också läskigt motstånd i form av Luxemburg.

De flesta verkar nämligen ta för givet att Sverige kommer vinna enkelt. Det räknas i stället redan målskillnad, snackas seedning och spekuleras i eventuellt motstånd i playoff.

Stopp, stopp, stopp, säger jag och håller med Janne Andersson att fokus enbart måste ligga på matchen mot Luxemburg. Nederländerna får vänta. Nu är nu. Sedan är sedan.

Frankrike gjorde misstaget att blicka för långt framåt, underskattade Luxemburg, och fick sensationellt bara 0–0 hemma. Och när jag tänker tillbaka på Sveriges bortamatch för ett år sedan minns jag framför allt hur nära Luxemburg var att få med sig en poäng i slutminuterna efter att Mikael Lustig tryckt in det enda svenska målet på hörna.

Det gäller att göra jobbet minutiöst. Annars kan det bli pannkaka på lördag. Så jämn är den internationella fotbollen i dag. Sverige må ha bättre spelare över hela linjen, men efter Frankrikes mållösa kalldusch i Toulouse är Blågult åtminstone ordentligt förvarnat.

I den svenska truppen har Sebastian Holmén kallats in i stället för Pontus Jansson, som åkte på en rejäl smäll i helgen. Annars handlade presskonferensen med Janne Andersson mycket om Albin Ekdals återkommande skadebekymmer – och förmåga att ändå alltid prestera på topp när det bränner till på allvar.

Ekdal är given startspelare, bara ryggen håller. Men skulle han tvingas vila är någon annan redo att kliva in. Det är just det som är tryggheten i ”det nya landslaget”. Tack vare tydliga roller och konkreta taktiska direktiv.

Ett tydligt bevis var segern (visserligen handlade det om en träningsmatch, men ändå) borta mot Portugal i våras, 3–2. Sverige ställde en B-betonad elva på benen som vände underläge 0–2 till seger. Två av målen gjordes av Viktor Claesson, och på det centrala mittfältet visade Sebastian Larsson att han inte längre ska ses som ”hjälpgubbe” på högerbacksplatsen eller kantspringare.

Viktor Claesson är exempel på en spelare som kan få avgörande betydelse när kvalet ska slutföras. Claesson har svarat för vassa insatser då han getts chansen och nu när Jimmy Durmaz saknas (skadad), öppnar det för Claesson från start mot Luxemburg.

Men det ska inte behöva vara avgörande om Janne Andersson väljer att satsa på någon annan i stället. För det är ju l-a-g-e-t-s insats det handlar om.