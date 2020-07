”Sveriges statyer kan bli lysande tv”

Det var sent på hösten 1990. Jag hade just börjat på TV4 och telefonväxeln kopplade fram ett samtal från Alf Henrikson, den flitige folkbildaren och författaren. Alf Henrikson hade en idé. Han ville göra en serie på många små korta tv-program där han skulle resa genom Sveriges avlånga land. Varje program skulle porträttera en staty. Dåtidens syn på personen som statyerats. Och nutidens. Alf Henrikson tog Baltzar von Platen som ett exempel. Det var han som fått äran för byggandet av Göta Kanal och omskrivits som Motalas grundare. Statyn reser sig på Stora torget. Ett äreminne av en man som verkade i tidigt 1800-tal. Statyn restes 1922, men ingen har ännu spottat på den för att arbetet med Göta Kanal genomfördes under närmast slavliknande förhållanden. Alf Henriksons programidé genomfördes aldrig. Betraktades av dem som bestämde som alltför mycket public service.

Alf Henriksons idé är i mitt tycke alltjämt lysande.