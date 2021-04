Sveriges smittspridning näst högst: ”Ingen slump”

Den brittiska dagstidningen The Guardian gjorde under tisdagen en stor nyhet av att Sverige då hade den högsta smittspridningen i Europa och betydligt högre än övriga nordiska länder. Jämförelsen baseras på data från Johns Hopkins-universitetet i USA över ett sjudagarssnitt för nya bekräftade fall per dag och per miljon invånare. När tisdagens siffror inkommit ligger Sverige näst högst med ett snitt på 587 nya fall för varje dag. Bara Cypern har fler.

Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet, menar att jämförelser mellan länder är svårbedömda då test- och rapporteringsrutiner varierar.