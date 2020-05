Den 15 maj 1830 bildades KSSS, på Skeppsholmen i Stockholm, under namnet Svenska Segelsällskapet. Grundare var några av huvudstadens förmögna borgare som under gemensam flagg ville anordna kappseglingar i Stockholms närhet. De sex första medlemmarna som skrevs in i Sällskapet var friherre Johan Claes Fleming, klädeshandlaren Olof Fresk, byggmästaren Carl Fredrik Cimmerdahl, övertullkontrollör Jonas Falkenholm, sjömannen Gustaf Erik Lundstedt samt grosshandlaren Pehr Ander Nordwall. 1878 fick klubben kunglig status och den nu gällande benämningen Kungliga Svenska Segelsällskapet. Det var också under 1800-talets sista årtionden och 1900-talets första 20 år som verksamheten tog fart.

Den enda svenska idrottsförening som är äldre är Upsala Simsällskap som bildades redan 1796. KSSS är i dag Sveriges ledande seglingsklubb sett till storlek, ålder och sportsliga framgångar, med 5 500 medlemmar, varav 2 000 på barn- och ungdomssidan. 190-åringen är piggare än någonsin med både en stark bredd- som toppverksamhet.