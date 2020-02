Under torsdagens sammanträde med riksdagens kulturutskott lämnade Sverigedemokraterna in en begäran om att låta kalla in cheferna för public service-bolagen. Det uppgivna skälet var att partiet reagerat på enskilda program som man anser har brustit i frågan om opartiskhet.

Ordföranden i kulturutskottet, Christer Nylander (L), sade till SVT:s kulturnyheter att SD:s agerande ”är inte acceptabelt”, och förklarade att ”vi ska ha fri media och journalistisk frihet, inte politisk inblandning i vilka program som görs eller vilka programledare som finns”.