”Fan vad tråkig jag har blivit”, utbrister en Uggla i ruggigt rosa t-shirt på Kulturhuset Stadsteaterns lilla scen. Han refererar till 2006, när han vid nyss fyllda 50 möts av ett mer än halvtomt Cirkus. Samma scen som han floppade på i Melodifestivalen 1979. Var det slut på karriären nu?

Det vilar en känsla av filmen ”Eurovision Song Contest: The story of fire saga” över denna andra monolog om Magnus Ugglas långa artistliv, den dråpliga schlagerkomedin där en misslyckad coverartist på Island (Will Ferrell) bestämmer sig för att ställa upp i den kända musiktävlingen, men floppar på grund av ett tekniskt haveri.