Detta är en kommentar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Sverige hade högst antal dödsfall per capita i covid-19 i hela världen vecka 20, enligt Financial Times. Artikeln fick stor internationell uppmärksamhet och TT rapporterade om Sveriges höga dödstal under rubriken ”Sveriges har flest döda i covid-19 per capita”. Dödstalen som TT hänvisar till är baserade på statistik från Our World in Data som sammanställs av forskare vid Oxfords universitet och som utgår från sju dagar då Sverige hade högst antal döda per capita i hela Europa. Statistiken visar att Sverige hade i genomsnitt 6,25 dagliga dödsfall i covid-19 per miljon invånare medan Storbritannien, som hamnade på andra plats i mätningen, hade 5,75 dödsfall per miljon invånare och dag under samma sjudagarsperiod.

För den som jämför ländernas totala dödlighet är det uppenbart att dessa dagar inte ger någon vidare bra helhetsbild – många andra länder i Europa som Belgien, Italien, Spanien och Storbritannien har haft högre andel döda i covid-19 än Sverige. Det är dock uppenbart att Sverige ligger högt även totalt sett, särskilt i jämförelse med våra grannländer.