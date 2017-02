Inrikesminister Anders Ygeman (S) besökte Rosengård i Malmö under gårdagen. Foto: Björn Lindgren/TT

I går besökte inrikesminister Anders Ygeman (S) Malmö, för att tala om de 12 skjutningar som skett i staden under 2017. Tre av offren har dött. I ett fall är den misstänkte inte mer än 15 år gammal. Våldet blir grövre och gärningsmännen yngre.

Ansvaret för att Malmö blivit landsledande i grenarna bedrägerier, skjutningar och arbetskraftsexploatering vilar tungt på Ygemans partikamrater som styr Malmö. För ett tiotal år sedan skulle Malmö profileras som ett centrum för ”den kreativa klassen”. Så här lät det 2006, när kommunen tog fram en vision för stadsdelen Norra Sorgenfri: Richard Florida, professor och författare, menar att kreativa människor föredrar spännande, mångsidiga städer där alla kan känna sig hemma. De vill ha tillgång till ett myllrande nattliv, teatrar och konstgallerier men också till forskningscenter, invandrarbutiker och annorlunda affärer.

Inspirerade av Floridas idéer hoppades Malmös socialdemokrater att billig falafel på Möllan skulle lyfta ”Sveriges Berlin”. Regler kunde rundas. Den svarta ekonomin romantiserades och växte, i form av grönsaksstånden på torget, de billiga smuggelcigaretterna under disk och svartklubbarna längs Norra Grängesbergsgatan.

Det gick så långt att kommunen utnämnde gatan till kulturarv. På Malmö stads hemsida kunde man läsa att ”här huserar svartklubbar och skrotupplag, moskéer och bilhandlare. Här finns falafelvagn och lampaffär, replokaler och en livsfarlig stärkelsefabrik. Allt det där och mer därtill, i en salig blandning” (Fokus 13/1-12).

Annons X

En del i den saliga blandningen är den organiserade brottsligheten. Den driver svartklubbarna och narkotikahandeln, smugglar cigaretterna, sköter svarttaxin och förser restaurangerna med den papperslösa arbetskraft som håller falafelpriset nere.

I Brottsförebyggande rådets rapport om organiserad brottslighet (2016:12) konstateras att av de tre storstäderna är ”den informella ekonomin synligast i Malmö”. Lokal polis beskriver att vanliga medborgare gillar att handla billigt och blundar för att de göder kriminalitet: Om man inte från myndigheternas sida lyckas stävja den omfattning som den här parallella ekonomin har i Malmö så kommer man snart att slå ut hela branscher av legitim verksamhet, till exempel taxi, restauranger och frisörer.

På vissa håll i staden är det inte bara ekonomin som sköts parallellt, också rättsskipningen sker i egna strukturer. I de kriminella nätverk som har en klanstruktur, där kittet utgörs av etnisk bakgrund snarare än var man bor, har enligt Brå ”viktiga samhällsfunktioner tagits över av familjer och släkter. De bestämmer var näringsverksamhet får bedrivas, löser tvister och lånar ut pengar.” Dessutom växer gatugängen, lösa nätverk av unga, testosteronstinna killar med stora egon och liten impulskontroll. Minsta oförrätt kan snabbt eskalera till en vendetta. Ett gängkrig kan starta med att någon pratat med fel persons flickvän.

Det går att vända utvecklingen, men det kräver insatser nu. Lägg gränskontrollerna på vaktbolag, så att poliser frigörs till utredningsarbete och patrullering. Se till att poliser finns synliga i de områden som är brottsutsatta, dygnet runt. När affärsverksamheter används för att tvätta pengar, eller bedrivs med svart arbetskraft och smuggelgods, måste samhället ingripa. Gör fler tillslag, och stöd i stället de företagare som gör rätt för sig.

Malmös kommunpolitiker måste också sluta att ge bidrag åt papperslösa. Det urholkar respekten för svensk lag, genom att uppmuntra till att hålla sig undan i stället för att följa ett utvisningsbeslut. Det urholkar också möjligheten för de företagare som vill följa reglerna och betala vettiga löner, om konkurrenterna via kriminella nätverk anställer papperslösa för småpengar.

Vad var Ygemans förslag för att göra Malmö säkert? En uppräkning av utredningar. Och ett uttalande: ”Vi är fast beslutna att inte ge gängen en millimeter” (Sydsvenskan 13/2). Det är lite sent. Myndigheterna bör erkänna att gängen har stulit marken under deras fötter. Och sätta in åtgärder för att göra något åt det.