Jag längtar till semestern nu och snart är det äntligen dags. Det blir en bilresa söderöver för att besöka ett antal av de mest progressiva svenska vingårdarna för vinprovningar och framtidsdrömmar. Dessutom har jag planerat in ett stopp i Falkenberg på vägen ned för en klassisk napolitansk pizza på Lilla Napolis pizzakiosk. Just nu kör de även Falkenbergs vinfestival under några helger där inbjudna vinimportörer visar upp naturliga och hantverksmässiga viner. Mer om Lilla Napoli kan man läsa nedan eftersom de ligger längs Sveriges mest kulinariska cykelled.

Jag lagar dessutom halstrad pilgrimsmussla och klunkar bubbel medan jag läser om hur matlagaren Paul Svensson drömmer om självförsörjande värdshus, tipsar om fänkålssmör och minns en sommarkrog på Korsika.

Ha en skön lässtund och skål!