Hur var det, svek Sverige det ockuperade Norge under andra världskriget? Det hävdar i alla fall den norske journalisten Eirik Veum i en nyutkommen bok, ”Det svenska sveket 1940–1945” (övers: Jan Wibom; Lind & Co). Han vill också förklara varför svenskarna svek med en bred helhetsskildring av förhållandet mellan Sverige och Norge under kriget. Den viktigaste orsaken till sveket var den svenska tyskvänligheten, kommer han fram till.