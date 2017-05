Sverigeaktuella Stemme får stort stipendium

Stipendiet delas i år ut för femte gången. Årets stipendiater är: Birgitta Egerbladh (dans), Marie-Louise Ekman (bild och form), Eva Rydberg (teater), Per Åhlin (film).

Finansmannen Per Gannevik donerade före sin bortgång 60 miljoner kronor till Konstnärsnämnden år 2012. Då bildades Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål. Sedan dess delas årligen 2,5 miljoner kronor ut till konstnärer som kan förväntas ha betydelse för kulturarvet. De områden som vanligtvis stöds är bild och form, musik, teater och film.